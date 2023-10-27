رضا عبدالعال: "لو الأهلي كسب صن داونز مش هنشوف إمام عاشور في الملعب تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن غياب إمام عاشور عن مواجهة صن داونز المقبلة في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

قال رضا عبدالعال في لقاء تلفزيوني على قناة "ten": "في الفترة الأخيرة جماهير نزلت كولر من على المنصة، ورفعت إمام عاشور في السماء، وده من وجهة نظري سبب قرار كولر بإبعاد اللاعب في الفترة الحالية".

أضاف "عبدالعال": "هقولك مفاجأة لو الأهلي خسر من صن داونز هتلاقي إمام عاشور أساسي في الماتش اللي بعده، ولو الأهلي كسب مش هتشوف إمام عاشور في الملعب تاني اللى بمزاج المدرب".

وأتم تصريحاته: "هيتفرض على كولر يلاعب إمام عاشور لو خسر الأهلي من صن داونز، وهيثبت ده أن اللاعب لم يكن مصابا، خاصة وأن ماتش العودة بعد مباراة الذهاب بأيام قليلة".

وكان النادي الأهلي أعلن غياب إمام عاشور عن مواجهة صن داونز المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.