"مفيش حاجه اسمها رشح في الكاحل".. شوبير يعلق على إعلان الأهلي إصابة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على إعلان النادي الأهلي تعرض إمام عاشور للإصابة واستبعاده من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

قال أحمد شوبير في بتصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي أعلن إصابة إمام عاشور ولو ده مكنش حصل، فيه روايات كتير أوي كنا ممكن نقولها".

أضاف "شوبير": "الأهلي قال إن إمام يعاني من الإصابة برشح في كاحل القدم، وللأمانة مافيش حاجه اسمها رشح في كاحل القدم فيه مثلا رشح في الركبة هو ده اللي أعرفه خاص وأني سألت كذا طبيب وأكد معلوماتي".

أوضح: "كولر مدرب قوي، ولديه صرامة، وإمام عاشور حين تعرض للإصابة رفض إشراكه إلا إذا كان اللاعب جاهز 100%، ولكن ما حدث في الايام الماضية ربما اللاعب يستعجل المشارك وفي النهاية قرار المدير الفني هو الصحيح".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي بعد غدا الأحد في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.