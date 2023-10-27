نجم الزمالك السابق يكشف أولى صفقات الأبيض في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن الفترة القادمة تحتاج إلى عودة الاستقرار إلى القلعة البيضاء، مشيدًا بالروح الطيبة بين الجميع داخل النادي خلال الفترة الحالية، موجهًا الشكر إلى هاني العتال الذي يحرص على دعم المجلس الجديد رغم عدم التوفيق في الانتخابات الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج إلى التدعيمات بشكل قوي خلال شهر يناير المقبل، ومحمود حمادة لاعب مفيد أيضًا، ولكن أحمد أوفا لن يفيد الفريق في المرحلة المقبلة، والأفضل عودة حسام أشرف وأسامة فيصل".

وأضاف: "بنسبة كبيرة عمر كمال عبدالواحد قد ينضم لنادي الزمالك ويصبح أولى صفقات يناير القادم، وناصر ماهر سيكون مفيد للنادي لو تمت المفاوضات معه بنجاح".

وتابع: "أتمنى ضم عمر كمال وناصر ماهر حتى لو يتم قيدهما افريقيا، لأنهما سيفيدان الزمالك محليًا".