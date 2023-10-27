كلوب: سنقدر محمد صلاح أكثر بعد اعتزاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نوتنجهام، أنه كان لا يعرف أن محمد صلاح حطم الرقم القياسي الخاص بتيري هنري كأكثر لاعب في تاريخ الأندية الإنجليزي تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية برصيد 43 هدفا.

وقال كلوب عن محمد صلاح: "ربما كان سيحطم المزيد من الأرقام القياسية لو كنت مهتمًا بذلك أكثر، لأنني في بعض الأحيان كنت أستبعده عندما كان بإمكانه تحطيم الرقم القياسي، لم يكن الأمر مقصودًا ولكني لست مهتمًا بهذا كثيرًا".

وأضاف: "لقد حطم الرقم القياسي أمس ضد تولوز ولكن إذا كنت أشركه كأساسي في مباريات كهذه لكان كسره في أسبوعين أو ثلاثة إنه لاعب جيد".

وأكد مدرب ليفربول: "نحن نقدره دائما، وسنقدره أكثر بعد مسيرته عندما ندرك أننا رأينا شيئًا مميزًا حقًا قد رحل عنا".

وأتم: "محمد صلاح شاب "بيولوجيًا"، أنه يتمتع بجسد لاعب شاب وقوي حتى مع تقدمه في العمر وزيادة خبراته".