لم يتم إيقافه حتى الآن.. تعرف على موقف تونالي من المشاركة في مباريات نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

كشف إيدي هاو مدرب نيوكاسل أن ساندرو تونالي لا يزال متاحًا للاختيار ويمكن أن يشارك في مباراة ولفرهامبتون غدا السبت، على الرغم من إيقاف اللاعب الإيطالي لمدة 10 أشهر من ممارسة كرة القدم.

وقال إيدي هاو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ولفرهامبتون: "لم نتلق تأكيدًا رسميًا من السلطات الإيطالية بشأن إيقاف تونالي، لذا نحن ننتظر وصول التأكيد الرسمي، وهناك فرصة كبيرة أن يشارك في مباراة غدا".

وأضاف: "قدم تونالي أداءً جيدا في مباراة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا رغم الضغوط، الطريقة الوحيدة التي يمكنني الحكم عليه بها هي ذلك، حيث كان جيدًا مع لاعبي الفريق وفي التدريبات الجماعية".

واختتم: "أعتقد أنني قلت في المؤتمر الصحفي قبل بضعة أيام، لا أستطيع التعامل مع الأمر إلا لو كان رسميا، وهناك إحباط في الفريق بسبب إحتمالية خسارته لفترة طويلة، أنني أحببته كلاعب كرة قدم".

ووفقًا لـ "سكاي إيطاليا"، لا يزال الإيقاف لمدة 10 أشهر بحاجة إلى موافقة السلطات الإيطالية، ومن المتوقع أن يأتي التصديق الرسمي اليوم الجمعة، ولكن حتى يتم ذلك، يمكن للاعب الإيطالي أن يشارك في المباريات الرسمية.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انضم إلى نيوكاسل يونايتد خلال هذا الصيف قادما من ميلان الإيطالي مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، عن الفترة المتبقية من موسم نيوكاسل ونهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 مع إيطاليا في حالة تأهله.

ولن يتمكن تونالي المشاركة في المباريات الرسمية حتى شهر أغسطس 2024، ولكن يمكنه المشاركة في التدريبات مع نيوكاسل واللعب في المباريات الودية.