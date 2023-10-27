جوارديولا: مانشستر يونايتد خصما صعبا دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن كامل احترامه لفريق اليونايتد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أنهم دائما خصما صعبا.

وقال جوارديولا: "الجميع يريد المشاركة في مباراة مهمة كهذه وعلينا التركيز للفوز عليهم".

وأضاف: "مع اليونايتد، كان لدي شعور أنه لا يهم من هو مدربهم أنهم أقوياء دائما، لذلك فهو خصم قوي جدا من حيث جودة اللاعبين لديهم وملعبهم وشخصيتهم".

وتابع بيب: "لديهم القدرة على أن يكونوا في القمة وتسجيل الأهداف خلال 10 إلى 15 دقيقة فقط، نحن نعلم الإمكانيات التي يتمتعون بها، لذلك مانشستر كان فريقا صعبا دائما وسيظل كذلك".

وأتم: "نحن نكن احترامًا كبيرًا لمانشستر يونايتد ونثبت ذلك في الخسارة أو الفوز خلال كل تلك السنوات الماضية، لدينا الكثير من الاحترام خاصة لشخصية بارزة مثل بوبي تشارلتون، نرسل تعازينا إلى يونايتد و كرة القدم الإنجليزية".