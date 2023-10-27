فانتازي.. من هو أفضل كابتن للجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يقوم كشافة الدوري الإنجليزي بتحليل إحصائيات بعض اللاعبين من أجل اختيار أفضل "كابتن" للجولة العاشرة في فانتازي.

ويقود محمد صلاح (12.8 مليون جنيه إسترليني) مجموعة من البدائل الممتازة لإيرلينج هالاند (14 مليون جنيه إسترليني) من أجل شارة الكابتن في الجولة العاشرة بفانتازي الدوري الإنجليزي.

وملكية مهاجم مانشستر سيتي البالغة 85% تعني أنه سيظل اللاعب الأكثر اختيارًا لشارة الكابتن في مباراة الديربي مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

ومع ذلك، تفوق المصري محمد صلاح على هالاند في ستة من آخر ثمانية أسابيع قبل مباراة ليفربول على أرضه مع نوتنجهام فورست.

كما أن أولي واتكينز لاعب أستون فيلا (8.3 مليون جنيه إسترليني) وبوكايو ساكا لاعب أرسنال (8.5 مليون جنيه إسترليني) لديهما أيضًا مباريات جيدة على أرضهما، حيث يواجهان الثنائي الصاعد لوتون تاون وشيفيلد يونايتد.

وفي هذه الأثناء، يزور سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير (9.5 مليون جنيه إسترليني) كريستال بالاس بمتوسط 10 نقاط في المباراة الواحدة منذ مشاركته في مركز المهاجم الصريح بالجولة الرابع.

من هو صاحب أقوى تهديد على المرمى؟

تظهر الإحصائيات انخفاضًا كبيرًا في تهديد المرمى من قبل هالاند مؤخرًا، حيث نجح في تسديد خمس كرات وأربع تسديدات فقط داخل منطقة الجزاء في آخر أربع مباريات له، على الرغم من مواجهته لنوتنجهام فورست، وولفرهامبتون وبرايتون في تلك الفترة.

وعلى النقيض، أنتج كل من صلاح وواتكينز ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف هذين المجموعين، مع تسديدات مهاجم أستون فيلا الـ15 داخل منطقة الجزاء التي احتلت المرتبة الأولى في هذه الإحصائية.

وتظهر الأرقام أيضا تأثير سون مع توتنهام، حيث عادل أربع فرص خطيرة لواتكينز وثماني تسديدات على المرمى.

وقام صلاح وواتكينز وسون وساكا بثماني تمريرات مفتاحية في آخر أربع مباريات، أي أكثر من ضعف رصيد النرويجي البالغ ثلاث تمريرات.

من لديه أفضل إحصائيات على أرضه/خارجها منذ بداية الموسم؟

تعد إحصائيات هالاند في هذه الجزئية أكثر تشجيعا لبعض مدربي فانتازي، حيث تفوق النرويجي في التسديدات والكرات داخل منطقة الجزاء والفرص الخطيرة خارج أرضه، على كل من واتكينز وصلاح وساكا في المباريات على أرضهم.

وعادل نجم ليفربول تسديدات هالاند العشر على المرمى هنا، بينما تعادل واتكينز وساكا وسون بسبع تسديدات لكل منهما.

وفي الوقت نفسه، ساكا هو صاحب الأداء المتميز في التمريرات المفتاحية، حيث تحتل تمريراته الـ16 على أرضه المركز الثاني بين جميع اللاعبين في فانتازي وهي أكثر من ضعف تمريرات هالاند السبعة خارج أرضه.

تقييم إحصائيات دفاعات الخصم آخر أربع مباريات

يمكن أن يساعد تقييم إحصائيات دفاعات الخصم في تحديد شارة "الكابتن"، وترجح الأرقام خلال المباريات الأربع الأخيرة جانب كل من أولي واتكينز وبوكايو ساكا.

وتلقى منافس ساكا، شيفيلد يونايتد 15 هدفًا و19 فرصة خطيرة في آخر أربع مباريات، وكلاهما أكثر من أي فريق آخر.

وفي هذه الأثناء، كان خصم واتكينز "لوتون" محظوظًا إلى حد ما حيث لم تتلق شباكه سوى ستة أهداف خلال آخر أربع مباريات.

ومن ناحية أخرى، يواجه هالاند فريق مانشستر يونايتد الذي يعتبر من بين أقوى الأندية الدفاعية خلال تلك الفترة.

من هو أفضل كابتن للجولة العاشرة؟

تشير إحصائيات هالاند بجانب أرقام مانشستر يونايتد الدفاعية، إلى وجود خيارات أفضل من النرويجي لشارة الكابتن في الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي.

ويبدو كل من صلاح وواتكينز وساكا اختيارات قوية، حيث لم يخفق لاعب من الثلاثة في أي مباراة على أرضه هذا الموسم.

وتقدم إحصائيات لوتون الدفاعية الكثير من التشجيع لنجم أستون فيلا ولن تكون هناك مفاجأة كبيرة إذا حصل على 10 نقاط أو أكثر للمرة الثالثة على التوالي على أرضه.

ومع ذلك، فإن مشاركة صلاح في الفرص الخطيرة على أرضه يمكنها أن تؤثر على قرار لاعبي فانتازي في تعيينه "كابتن" لفريقهم للجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.