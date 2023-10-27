شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وإنبى الليلة بدورى "Nile" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره إنبى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى «nile» في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في الجدول.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبى ؟

ج: ينوى أوسوريو تثبيت تشكيل الزمالك الذى خاض به مباراة سموحة الماضية وكان كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

س: ما هو موعد مباراة الزمالك وإنبى ؟

ج: يخوض الزمالك،مواجهة جديدة أمام نظيره إنبى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى nile في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في الجدول.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبى بدورى nile؟

ج: تنقل قناة "on time sports" مباراة الزمالك وإنبى بدورى "Nile".

س: ما هي غيابات الزمالك أمام إنبى ؟

ج: ويفتقد الفريق الأبيض جهود كل من، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعمرو السيسي للإصابة وسامسون أكينيولا وعبد الله جمعة ومحمد طارق لأسباب فنية.

س: ما هي قائمة الزمالك لمباراة إنبى ؟

ج: وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- عمر جابر- محمود علاء- محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد- أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"- محمد أشرف "روقا"- سيد عبد الله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- إبراهيما ندأى- يوسف إبراهيم " أوباما "- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسى- سيف الجزيرى .