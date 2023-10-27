شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الترجى التونسى والوداد المغربى بدورى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة أمين عمر لمباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دورى السوبر الأفريقى .

ويضم الطاقم المصرى كلا من ، أمين عمر حكم ساحة ، ويعاونه يوسف البساطي مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثان، ومحمود البنا حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو ومحمد عادل حكم فيديو مساعد .

وتقام المباراة يوم 29 أكتوبر الجارى في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي بنسخته الأولى على مركب محمد الخامس الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة .

من ناحية أخرى، كشف البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أنه لا يمانع من تصعيد أى موهبة شابة من الحكام فى الأقسام الأقل إلى الدورى الممتاز.

وقال بيريرا فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1: "إن عقوبات الحكام ما هى إلا قرارات انضباطية للحد من الأخطاء".

فى سياق مختلف، منح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكام تعليمات بعدم السماح لأى لاعب للاحتفال بتسجيل الأهداف أكثر من 60 ثانية، مؤكدا أنه سيتم احتساب هذه المدة وقتا بدلا من الضائع مع كل هدف يتم تسجيله.

وطلب البرتغالي فيتور بيريرا تقييماً شهرياً لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.