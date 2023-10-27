شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق تاريخيا على انبى قبل المواجهة الـ38.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نظيره إنبى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى «nile» في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في الجدول.

التقى الزمالك وإنبى فى 37 مباراة قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 19 لقاءً، وتعادل فى 11 وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 48 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدف.

انتهت أول باراة جمعت الزمالك وإنبى بالتعادل 1-1 فيما انتهت أخر مباراة بفوز انبى بهدفين دون رد

انتهت 8 مباريات بين الزمالك وإنبى بنتيجة 1/0 ، بينما كان أكبر فوز للزمالك على انبى بنتيجة 4-1 بينما كان أكبر فوز لانبى على الزمالك بنتيجة 3-1.

يعد عبد الحليم وشيكابالا هدافى الزمالك فى إنبى برصيد 3 أهداف، بينما عمرو زكى هداف إنبى فى الزمالك برصيد هدفين.

حقق الزمالك فوزاً كبيراً على سموحة بخماسية مقابل هدف في أخر ظهور فيما فاز انبى على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وينوى أوسوريو تثبيت تشكيل الزمالك الذى خاض به مباراة سموحة الماضية وكان كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو"،خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ومن المتوقع أن يبدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي،خط الدفاع: أحمد كالوشا- محمد حامد- أحمد صبيحة- مصطفى دويدار،خط الوسط: زياد كمال- عبدالرحمن عماد- مودي ناصر- محمد حمدي،خط الهجوم: أحمد أمين أوفا- رفيق كابو.



