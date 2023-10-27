شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلي فى جنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أول مران لفريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام في الثالثة من عصر بعد غد ،الأحد، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

ونشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك فيديو لمران الفريق بجنوب أفريقيا الذي بدأ بعملية إحماء وفك عضلات نتيجة الرحلة الطويلة من السفر أمس.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الادارة، قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٠ ساعات منذ إقلاعها من مطار القاهرة وتخللها ترانزيت في مطار نيروبي بكينيا للتزود بالوقود واستقلت بعثة الأهلي حافلات من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا في مسافة استغرقت ما يقرب من ساعة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.