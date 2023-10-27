شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي 2010» يفوز على «مكادي» 11/ 0 فى بطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠١٠ على ضيفه مكادي بنتيجة ١١ - صفر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.



جاءت أهداف الأهلي عن طريق محمد شريف (٣ أهداف) ومالك فتحي (هدفان) ومحمد الصاوي (هدفان) وآدم عمرو وإسماعيل مصطفى وياسين محسن وياسين صلاح بهدف واحد لكل منهم، في الدقائق ٣ و ١٠ و ١٣ و ٣٢ و ٤٥ و ٦٠ و ٦٢ و ٧٠ و ٧٥ و ٨٠ و ٨٢ من عمر المباراة.

وبدأ أهلي ٢٠١٠ المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد عبيد.



الدفاع: ياسين محسن - مروان صابر - حسن رامي - مصطفى أبو العيون.



الوسط: أدهم سمير - كريم أشرف - ياسين تامر - مالك فتحي - عبد المنعم ممدوح.



الهجوم: محمد شريف.



وشارك إسماعيل مصطفى بدلًا من أدهم سمير، ومحمود محمد بدلًا من ياسين تامر، وياسين صلاح بدلًا من محمد شريف، ومحمد الصاوي بدلًا من عبد المنعم ممدوح، وآدم عمرو بدلًا من كريم أشرف.



بهذا الفوز رفع أهلي 2010 رصيده إلى ١٢ نقاط من الفوز في ٤ مباريات على التوالي، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، مسجلًا ٢٠ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفنى مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.