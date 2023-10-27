شكرا لقرائتكم خبر عن دورى السوبر الأفريقى :كهربا يضيئ فى سماء البطولة بأداء مذهل مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنت صفحة دوري السوبر الافريقى عبر تويتر بأداء محمود عبد المنعم كهربا نجم الاهلى مع فريقه فى البطولة ، وكتبت الصفحة : "محمود كهربا يضيئ الدوري الأفريقي لكرة القدم، لقد شارك في 100% من أهداف الأهلي، ما جعل أداءه مذهلًا حقًا".

يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر الأحد المقبل في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الافريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الاول من نوفمبر المقبل.

اعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.