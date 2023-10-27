شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع بيريرا لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعات مستمرة مع لجنة الحكام بقيادة فيتور بيريرا، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الحكام التى وضعها الخواجة قبل انطلاق الموسم الحالى بجانب معالجة الأخطاء التى يقع فيها الحكام .

وبدأ اتحاد الكرة مؤخرا، دورات تدريبية للحكام، لتطوير إتقانهم للغة الإنجليزية، من أجل إعدادهم والترشح للقائمة الدولية وتسهيل تواصلهم مع جميع عناصر المنظومة الكروية خلال المباريات.

وتقام الدورات التدريبية لتطوير اللغة الإنجليزية للحكام تحت إشراف البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

على صعيد متصل، أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية، أن البرتغالي فيتور بيريرا يضع الحكام الواعدين في دائرة اهتمامه للدفع بعد تأهليهم بشكل جيد ومناسب في الفترة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة في مداخلته ببرنامج "صفارة عقل" الذى يقدمه الخبير التحكيمى عادل عقل على "تليفزيون الخليج 365" أن منافسات دوري المحترفين شهدت أكثر من وجه جديد سواء على مستوى حكام الساحة أو المساعدين، وأثبتوا كفاءتهم، وظهروا بمستوى فنى وبدنى جيد جدا، وأنه سيتم في نهاية الموسم تقيم شامل للحكام الواعدين، وإتاحة الفرصة لأصحاب الكفاءات منهم للظهور بالدوري الممتاز فى الموسم المقبل.

وتابع فاروق: "لدينا كفاءات تحكيمية متميزة ودائما لهم حضور رائع في المحافل الدولية كسفراء للتحكيم"، مؤكدا أن اللجنة تسعى بأن يكون لدينا طاقم حكام بمونديال 2026 ممثلا للتحكيم المصرى.

واستطرد فاروق: "نسعى في الفترة المقبلة في إقامة كورس فنى لتقنية الـVAR، ولحصول عدد من الحكام والمساعدين على رخصة الـVAR".