7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27-10-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها استقر مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب بشكل كبير على توزيع الأدوار والمهام على الأعضاء فيما يخص ملفات الكرة والاستثمار والتسويق وألعاب الصالات والقضايا الخارجية للقلعة البيضاء.
اتحاد الكرة يجتمع الأحد المقبل لاستكمال تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات
يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا مهما يوم الأحد المقبل بمقر الاتحاد لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها استكمال تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء باعلان باقى أعضاء الجهاز الفنى والادارى والطبى لمنتخبى مصر مواليد 2005 و2008، وكذلك اعلان الأجهزة الفنية لمنتخبى 2007 و2009.
استقر مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب بشكل كبير على توزيع الأدوار والمهام على الأعضاء فيما يخص ملفات الكرة والاستثمار والتسويق وألعاب الصالات والقضايا الخارجية للقلعة البيضاء.
الأهلى يخوض اليوم أول مران بجنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز
يخوض فريق الأهلى اليوم أول مران له بجنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب لوفتس سرسفيلد بجنوب أفريقيا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، ووصلت البعثة عقب رحلة طيران شاقة من القاهرة إلى جنوب أفريقيا.
اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من قيادة هجوم الأهلي في مباراة صن داوانز الأحد المقبل بجنوب أفريقيا بإعتباره الأجهز فنياً للمباراة كما انه يشارك دائماً في المباريات ويظهر بشكل أفضل من الثنائي موديست وصلاح محسن ، وإن كانت التدريبات التي سيخوضها الأهلي في جنوب أفريقيا اليوم وغداً ستُحدد الموقف النهائي لمهاجم الأهلي في موقعة 29 أكتوبر الجاري ، فربما تتغيّر وجهة نظر المدير الفني وجهازه المعاون قبل اللقاء المُرتقب بساعات.
يخوض البطل المصري طارق مؤمن اليوم الجمعة، منافسات الدور النهائي ببطولة الاتحاد القطري لرجال الاسكواش والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 23 إلى 27 أكتوبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.
على أبو جريشة يوصى مجلس الإسماعيلى بتعديل عقود عمر الساعى والعسقلانى
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