7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

اقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من قيادة هجوم الأهلي في مباراة صن داوانز الأحد المقبل بجنوب أفريقيا بإعتباره الأجهز فنياً للمباراة كما انه يشارك دائماً في المباريات ويظهر بشكل أفضل من الثنائي موديست وصلاح محسن ، وإن كانت التدريبات التي سيخوضها الأهلي في جنوب أفريقيا اليوم وغداً ستُحدد الموقف النهائي لمهاجم الأهلي في موقعة 29 أكتوبر الجاري ، فربما تتغيّر وجهة نظر المدير الفني وجهازه المعاون قبل اللقاء المُرتقب بساعات.

يخوض البطل المصري طارق مؤمن اليوم الجمعة، منافسات الدور النهائي ببطولة الاتحاد القطري لرجال الاسكواش والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 23 إلى 27 أكتوبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

على أبو جريشة يوصى مجلس الإسماعيلى بتعديل عقود عمر الساعى والعسقلانى

أوصى على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بنادى الإسماعيلى، مجلس الإدارة بضرورة تعديل عقود اللاعبين المميزين والذى تم تصعيدهم للفريق الأول ويقدمون مستويات مميزة للحفاظ عليهم داخل قلعة الدراويش.