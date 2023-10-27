شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يشترط حل أزمة القيد للعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادى الزمالك عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن مودرن فيوتشر على رأس خريطة الصفقات في الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما قدم اللاعب مستوى رائعاً خطف به الأنظار وسحب به البساط من تحت أقدام العديد من النجوم وانضم بفضله لصفوف المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا.

ووافق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على ضم عمر كمال عبد الواحد في الميركاتو الصيفى خاصة أنه يعلم جيداً القدرات والإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب على المستويين الدفاعى والهجومى ومدى الإفادة التي يقدمها مع فريقه والمنتخب الوطنى.

ولا يمانع عمر كمال عبد الواحد الانتقال لصفوف القلعة البيضاء خاصة أنه يثق في قدرته على المشاركة أساسياً في صفوف الفريق،ولكنه يشترط حل أزمة القيد في القلعة البيضاء حتى يوقع على عقود انتقاله بشكل رسمي خوفاً من أن يتعرض لنفس الموقف السابق وقت انتقاله من المصرى للنادى الأبيض ولكن أزمة القيد حالت دون استمراره ليوقع لنادى مودرن فيوتشر لمدة 3 سنوات.

ويحق لعمر كمال التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى يناير المقبل، فى ظل انتهاء تعاقده مع مودرن فيوتشر فى يونيو 2024.