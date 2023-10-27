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عمومية الطائرة توافق على إعتماد الميزانية .. و تكريم المنتخبات على الهامش

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القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية و الحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية  بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية المصرية بحضور من أصل 44 هيئة أرسلت تأكيد  حضور العمومية .

 

كما شهدت العمومية تكريم منتخب منتخب السيدات الحاصل على فضية أفريقيا مؤخرا فضلا عن تواجد بعض لاعبى منتخب الرجال الحاصل على أفريقيا و تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 .

 

وشهد  خلال عمومية اتحاد الطائرة النظر في جدول الأعمال التالي: 

 

1- التصديق علي محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 9/12/2022م .

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة . 

4- تجديد الثقة فى  مراقب الحسابات وتحديد مكافآته .

5- إعتماد تقرير مجلس الإدارة في تحديد رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي .

6- النظرفي الإقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي .

 

يذكر أن الجمعية العمومية التى لها حق التصويت 53 نادي وهيئة .

 

وتلقي مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضورعدد 44 نادي وهيئة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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