شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الطائرة توافق على إعتماد الميزانية .. و تكريم المنتخبات على الهامش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية و الحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية المصرية بحضور من أصل 44 هيئة أرسلت تأكيد حضور العمومية .

كما شهدت العمومية تكريم منتخب منتخب السيدات الحاصل على فضية أفريقيا مؤخرا فضلا عن تواجد بعض لاعبى منتخب الرجال الحاصل على أفريقيا و تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 .

وشهد خلال عمومية اتحاد الطائرة النظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصديق علي محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 9/12/2022م .

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م ونشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين ، وتقرير مراقب الحسابات .

3- إعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

4- تجديد الثقة فى مراقب الحسابات وتحديد مكافآته .

5- إعتماد تقرير مجلس الإدارة في تحديد رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي .

6- النظرفي الإقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي .

يذكر أن الجمعية العمومية التى لها حق التصويت 53 نادي وهيئة .

وتلقي مجلس إدارة الاتحاد استمارات التفويض بالحضورعدد 44 نادي وهيئة.