شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في دوري الدرجة الأولى السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تقام،السبت، 4 مباريات في افتتاح الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم؛ حيث يلتقي عند الساعة الرابعة و50 دقيقة مساء، العروبة المتصدر مع مضيفه الذيد، ويستقبل الفجيرة فريق الظفرة، ويلعب دبا الفجيرة مع جلف يونايتد، والرمس مع جلف إف سي، على أن تستكمل مباريات الجولة مساء الأحد بأربعة لقاءات أيضاً تجمع دبا الحصن والعربي في قمة مثيرة، ومسافي مع الحمرية، وسيتي مع التعاون، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء، فيما يخلد يونايتد للراحة.

وكانت الإثارة حاضرة بقوة في مواجهات الجولة الماضية التي شهدت تسجيل 25 هدفاً عبر 6 انتصارات وتعادلين، كان أبرزها تعثر العروبة المتصدر للمرة الأولى هذا الموسم بالتعادل السلبي أمام جاره دبا الفجيرة، فيما واصل الظفرة تقدمه بثبات بالفوز على مصفوت 3-2 والانفراد بمقعد الوصافة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر، أما بقية نتائج الجولة فأسفرت عن فوز دبا الحصن على الحمرية 1- صفر، ويونايتد على سيتي 6-2، والجزيرة الحمراء على مسافي 2- صفر، وجلف يونايتد على الرمس 2-1، فيما ألحق الذيد الخسارة الأولى بالتعاون 3-1، وتعادل الفجيرة مع ضيفه جلف إف سي 1-1.