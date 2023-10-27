شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: محمد صلاح من «طراز عالمي» وتطور ليصبح لاعباً شاملاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول - (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن دور محمد صلاح في ليفربول تطور بشكل كبير منذ وصوله إلى أنفيلد، وأن اللاعب المصري يمثل تهديداً كبيراً لأي منافس حتى لو لم يسجل.

وأحرز صلاح هدفه رقم 43 في أوروبا مع ليفربول في الفوز 5-1 على تولوز، الخميس، في الدوري الأوروبي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجلها أي لاعب لأي من أندية إنجلترا. وسجل صلاح تسعة أهداف وأرسل أربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بات على بعد خمسة أهداف عن تسجيل 200 هدف في مسيرته إجمالاً مع ليفربول، وأوضح كلوب كيف تحول مهاجم روما السابق من جناح سريع إلى صانع ذكي للمساحات لصالح زملائه في الفريق.

وقال كلوب للصحفيين الجمعة «الشاب مو هو لاعب فائق السرعة، ويمكنه التقدم من الخلف... منذ قدومه إلى هنا، ومنذ اليوم الأول كان عليه القيام بأشياء مختلفة. تأقلم بشكل جيد للغاية».

وتابع: «(صلاح) هو صانع اللعب في خط الهجوم، وربما كان أكثر من بوبي (فيرمينو) في إعداد الهجمات، حيث لا تحتاج (في وجوده) إلى لاعبين يتراجعون إلى الخلف قليلاً.. هذا ليس جيداً على أي حال، لأنك تحتاج إلى لاعبين (مثله) في منطقة الجزاء. الأمر الآن يختلف قليلاً، خاصة عندما يلعب داروين (نونيز)، لدينا لاعب سريع آخر هناك».

وأضاف: «غيّر هذا من مركز مو بالتأكيد، وهو ذكي بما يكفي للتكيف مع كل هذه الأمور المختلفة».

ولا يتوقع كلوب أن يتراجع أداء الدولي المصري في أي وقت قريب.

ومضى كلوب يقول: «أعتقد أننا إذا قمنا بفحصه فإن غالبية عظام جسده ربما تكون بعمر 19 أو 20 عاماً، لأنه يحافظ على نفسه في مثل هذه الحالة الجيدة. إنه يفهم المساحات بشكل أفضل كثيراً، ويعرف كيف يتفاعل اللاعبون معه. وبعد ذلك إذا لم يتمكن من التسجيل فلا يزال من الممكن أن يشكل تهديداً لنا، وهذا أمر بالغ الأهمية حقاً».