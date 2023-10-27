بيراميدز يتقدم على المصرى بهدف مابلى فى الشوط الأول بدورى nile

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القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى nile .

احرز هدف المباراة الكونغولى مابلى مهاجم بيراميدز في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول عندما ارتقى برأسه لكره زميله بالفريق التونسى محمد الشيبى واودعها برأسه قوية في مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصرى .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين استحوذ عليها لاعبو بيراميدز وامتلكوا زمام المباراة تماما بفضل الثلاثى مصطفى فتحى ووليد الكارتى ومحمد الشيبى ، بينما ارتكنوا لاعبو المصرى للدفاع القوى ولم يستطيعوا الخروج بالكرة لمنطقة الامام إلا في كرة وحيدة والتي سقطت من أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز امام منطقة الجزاء وسددها مروان محسن على مرتين وخرجت خارج المرمى .

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي – محمد حمدي – أحمد سامي – محمد الشيبي

الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: عبد الله السعيد – فيستون ماييلي - مصطفى فتحي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد توفيق - جعفر أوكا - يوسف أسامة نبيه - دودي الجباس - فاخري لاكاي.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: حسين السيد- باهر المحمدي- عمرو موسى- كريم العراقي

الوسط: سمير فكري- محمود حمادة- إلياس الجلاسي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف- مروان حمدي- محمد الشامي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أسامة الجزار - إسلام عطية عمرو سعداوي - حسن علي أمادو دجولد - حسام جريشة - ليستويل غيلاس قناوي.