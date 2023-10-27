شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة إنبى بدورى Nile الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره إنبى في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى nile في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في الجدول.
ويتولى محمد عادل إدارة مباراة إنبي والزمالك التي تقام في استاد المقاولون العرب ويعاونه كل من يوسف البساطي ومحمد فاروق ومحمد الغازي حكما رابعا، ويتواجد الثنائي وائل فرحان وسمير جمال لتقنية الفيديو.
وإجمالا.. أدار الحكم محمد عادل 23 مباراة للزمالك فى جميع المسابقات، فاز الأبيض في 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات.
وأشهر الحكم الدولي 41 بطاقة صفراء على لاعبي الزمالك وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب 6 ركلات جزاء.
وكانت آخر مباراة أدارها محمد عادل للزمالك أمام الاسماعيلى وخسر الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة 27 من مسابقة الدوري بالموسم الماضى.
ولصالح نادي إنبي، أدار محمد عادل 20 مباراة للفريق البترولي، حقق إنبي الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 4 مباريات وتلقى 8 هزائم.
وحضرت صافرة محمد عادل في مباراتين للزمالك أمام إنبي، وحسم الزمالك اللقاء الأول بهدف نظيف، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الثانية.
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