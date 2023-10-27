شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة إنبى بدورى Nile الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره إنبى في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى nile في لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة جيدة تحسن موقفه في الجدول.

ويتولى محمد عادل إدارة مباراة إنبي والزمالك التي تقام في استاد المقاولون العرب ويعاونه كل من يوسف البساطي ومحمد فاروق ومحمد الغازي حكما رابعا، ويتواجد الثنائي وائل فرحان وسمير جمال لتقنية الفيديو.