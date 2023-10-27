شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات لمجلس الإسماعيلى فى اجتماع اليوم.. تجديد عقود الساعى والعسقلانى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عدة قرارات خلال اجتماع المجلس المقرر عن شهر أكتوبر الجارى.

– تجديد عقد عمر الساعى وعقد إياد العسقلانى لمدة 5 مواسم مقبلة تبدأ من موسم 2023 – 2024 وحتى موسم 2027 – 2028.

كما تم تحرير عقود لعدد من لاعبى قطاع الناشئين حسن صابر و عبد الله حسن و أحمد وجيه، لمدة 5 مواسم تنتهى بنهاية موسم 2027 2028.

كما وافق مجلس إدارة النادى على تعديل عقد اللاعب بشار أشرف لينتهى بموسم 2025 – 2026.

وجاءت كل هذه القرارات الخاصة بعقود اللاعبين بناءً على مذكرة مقدمة من إدارة قطاع الكرة برئاسة على أبو جريشة.

– الموافقة على اللائحة المالية والتنظيمية للفريق الأول لكرة القدم والتى تم إعدادها بمعرفة إدارة قطاع الكرة والجهاز الفنى للفريق الأول.

– إحالة شكوى المدرب حمزة الجمل المدير الفنى السابق لفريق الكرة والتى وردت للنادى من اتحاد الكرة بشأن طلب صرف مستحقاته عن فترة عمله خلال عمل اللجنة المؤقتة بالموسم الماضى ( راتب 3 أشهر + 500 ألف جنيه مكافأة استمرار الفريق بالدورى ) وخلال فترة عمله مع مجلس الإدارة السابق بالموسم قبل الماضى ( 200 ألف جنيه ) إلى أمين صندوق النادى والمدير المالى والمدير التنفيذى، لدراسة ومراجعة بنود العقد الموقع مع المدرب لبيان مدى التزام الطرفين بها وإعداد بيان وعرضه على مجلس الإدارة.

– اعتماد تشكيل قطاع الأكاديميات المقدم من الكابتن محمود جابر رئيس قطاع الناشئين.

– اعتماد عقود لاعبى تنس الطاولة رجال وسيدات طبقا لمذكرة قطاع الأنشطة الرياضية فى هذا الشأن.

– اعتمد المجلس عدة قرارات أخرى لتنظيم العمل الإدارى والمالى بالنادى.