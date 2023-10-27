شكرا لقرائتكم خبر عن ثأر واختبار قوة.. مباراتى صن داونز فرصة الأهلى لرد اعتباره مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مباراتي فريقه ضد صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، باعتبارهما عنق زجاجة في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة القارية من خلال عبورها والوصول إلى المباراة النهائية أو انتهاء مشواره بها وتوديع منافساتها.

ويتطلع كولر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل ببريتوريا، على أمل حسم التأهل من موقعة الإياب في القاهرة يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، حيث يركز على وضع خطة محكمة تمكنه من إبطال مفعول الفريق الجنوب إفريقي والصعود للنهائي القاري.

وتعد مباراة صن داونز فرصة كولر للثأر ورد الاعتبار بهد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق الأحمر من بطل جنوب إفريقيا في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعتهما في دور المجموعات، وحسمها صن داونز بنتيجة 5 / 2.

ويرغب كولر في تحقيق مستوى قوي في مباراة الأحد المقبل، على ملعب صن داونز ووسط جماهيره، لرد اعتباره والعودة من بريتوريا بنتيجة إيجابية، قبل خوض موقعة الحسم على استاد القاهرة ، والتي يطمح في أن يفوز بنتيجة مريحة خلالها ويحجز بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية.

ولم يفز الأهلي على صن داونز في آخر 4 مواجهات حيث تعادل في مباراة وخسر 3 مواجهات، منهم مباراتين تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي والثالثة تحت قيادة مارسيل كولر.

ويرغب الأهلي بقيادة كولر إلى وضع حدا لنتائج السلبية أمام صن داونز في آخر موسمين، حيث أن آخر فوز لبطل مصر على حساب بطل جنوب إفريقيا يعود إلى تاريخ 15 مايو 2021 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي البطولة التي توج الأهلي بلقبها للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.