شكرا لقرائتكم خبر عن «رفع الأثقال» يدشن مشواره في البطولة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدشن الثنائي منذر الجسمي «67 كجم» ومي المدني «71 كجم» مشوار منتخب الإمارات الوطني، السبت، في منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال، بينما ينافس محمد هادي «67 كجم» وهدى شكري وبرسيلا مونسيرات «الفئة 71 كجم» عن شعار نادي أبوظبي لرفع الأثقال في بطولة الأندية، في ثالث أيام الحدثين اللذين تستضيفهما القاهرة ويسدل الستار عليهما يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت زهرة الهاشمي حلت خامسة في الترتيب، في منافسات وزن 49 كجم في اليوم الأول لمنافسات الأندية، وتسبب خطأ بسيط نتج عن عدم الخبرة في ابتعادها عن الفوز بواحدة من الميداليات الثلاث، وقد أكدت بعد نهاية منافسات وزنها، أنها حزينة على عدم الصعود إلى منصة التتويج في أول مشاركة خارجية لها، فيما أثنى أفيناش باندو المدير الفني لنادي أبوظبي على زهرة مشيراً إلى أنها ظهرت بشكل مشرف، وأن أبواب المستقبل ستكون مفتوحة أمامها خاصة أنها تمتلك قدرات جيدة.

وتابع المسابقة عبدالله الشامسي والدانة بني هاشم عضوا مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، وأشاد الشامسي بفقرات الحفل، كما أشاد بالمردود الذي قدمته زهرة الهاشمي، وتمنى التوفيق لبقية لاعبي المنتخب والنادي في المنافسات، مؤكداً أن الوجود الإماراتي على صعيد النادي والمنتخب يمثل خطوة مهمة، ويمثل مقدمة لمزيد من المشاركات الخارجية.