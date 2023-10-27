شكرا لقرائتكم خبر عن «مثايل» بطلة كأس حاكم الشارقة للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت،الجمعة، منافسات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة، لسباقات الهجن في نسخته الثانية، والذي ينظمة نادي الشارقة لسباقات الهجن، على أرضية ميدان الذيد.

وشهد اليوم الأول الذي خصص لفئة «الحقاقا»، منافسات قوية على مدار 38 شوطاً، منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 3 كم، و10 أشواط في الفترة المسائية من مسافة 3 كم، وتصدرها شوطان رئيسيان الأول «حقاقا بكار»، وحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة، و«50 ألف درهم»، وخصص الشوط الثاني «حقاقا جعدان» جائزته بندقية و«30 ألف درهم».

وتوجت «مثايل» لمالكها حمد سيف محمد نعيف العامري، بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما انتزع «ملبي» لصالح مبارك سميتان بالذيب النهدي، بندقية صاحب السمو حاكم الشارقة، وفازت «تحذير» لمحمد سعيد بالحب العامري، وحصل «الشهم» لسالم جمعة خميس النظيري على الشوط الرابع، وفي بقية الأشوط فازت «لحقة» لسعيد راشد سالم العيض الكتبي و«محرب» لعلي مسفر علي الخيلي، و«مياسة» لعتيق مطر حسن القبيسي، و«ظبيان» لأحمد محمد قضيب العيلي، و«شوق» لعتيق مطر حسن القبيسي، و«متعب» لحمد راشد سيف الشاوي الغفلي.

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية في منافسات سن الحقايق جعدان عن فوز «الظبي» لعبد الله المر سعيد بن حلوه الكتبي، و«ضاري» لمحمد عبد الله حميد الخاطري، و«انتباه» لسهيل أحمد الدحبه العامري، و«غازي» لمبارك سالم علي بالعبده الشامسي، و«مرضية» لرامس سالم صالح الجداد، و«متعب» لمحمد سهيل بالحطم العامري، و«نجود» لراشد سعيد بن علي الكتبي، و«مشكور» لسعيد سليم العامري، و«رسالة» لمبارك سالم بالعبده الشامسي، و«مستانس» لهلال علي سعيد الوهيبي، و«لفحة» لحمد سيف غميل الكتبي، و«مغرم» لسعيد سالم سلطان سالم القمزي، و«دوادر» لسلطان محمد خميس البادي، و«مظبوط» لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، و«الشاهينية» لسالم مصبح تعيب الكتبي، و«المهلهل» لسعيد مبارك خميس العمري، و«رهف» لسعيد مبارك خميس العمري، و«خطير» لخالد محمد حمد القنعوني، و«مدار» لمحمد خطيب العام، و«الباز» لمحمد حمد سالم الوهيبي، و«دمعة» لأحمد محمد سالم عبد الله الحبسي، و«مترف» لمحمد عبيد محمد مرخان الكتبي، و«السريعة» لناصر سالم علي المسعودي، و«وليف» لمسلم سالم المنصوري، و«عرين» لحميد حمد علي خميس العمري، و«ناصي» لبدر حمد سعيد الجنيبي، و«شمعة» لحميد حمد علي خميس العمري، و«الفارس» لارميص مبخوت عيضه العامري.

وتوجه مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما يقدّمه من دعم كبير ومتواصل للنادي وأهل الهجن وعشاق التراث، وإطلاقه لهذا المهرجان الذي يقام للمرة الثانية على التوالي على ميدان الذيد.

افتتاح القرية التراثية

وعلى هامش المهرجان، انطلقت أيضاً فعاليات قرية ميدان الذيد التراثية، المصاحبة، على أرضية ميدان الذيد، بمشاركة عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية والأسر المنتجة، التي تستمر على مدار ستة أيام متتالية.

شهد إطلاق فعاليات القرية الشيخ محمد بن حميد القاسمي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وبحضور الشيخ محمد بن معضد بن هويدن الكتبي، والشيخ محمد بن معضد سعيد بن هويدن الكتبي.

تضم القرية العديد من الفقرات والفعاليات التراثية والثقافية، التي تحكي عن إرث وثقافة شعب الإمارات، وتضمّ أركان الأسر المنتجة وأركان المأكولات الشعبية وأصحاب المواهب الرائدة في مختلف المجالات، ومسرحاً للفعاليات المتنوعة والفرق الشعبية الحربية، والعروض الفلكلورية للرزفة الشعبية.