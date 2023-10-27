شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: محمد مصطفى

يشهد نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في الساعة الخامسة من مساء السبت، انطلاقة موسم السباقات الجديد، عبر حفله الأول الذي يتألف من 7 أشواط خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، منها 4 للخيول المبتدئة، فيما يبرز سباق العين سبرينت في الشوط السابع والرئيسي لمسافة 1000 متر.

ويشهد السباق مشاركة «مجتاح البحر» و«أيه إف ثائر» و«ماهر»، إضافة إلى صاحب التصنيف الأعلى «آر بي موني ميكر».

ويشارك في الشوط السادس «تكافؤ» لمسافة السرعة الدنيا 1000 متر 11 خيلاً تسعى للفوز في افتتاح الموسم، يتقدمها 5 خيول للمالك خالد النابودة، بإشراف إرنست أورتيل، يبرز منها «أيه إف صمود» بقيادة أوشيه، كما ينافس بقوة «داوود»، وربما يكون المخضرم «جاب العفريت» مصدر الخطورة الأكبر في الشوط.

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «هانديكاب»، 14 خيلاً، ويدفع المدرب إبراهيم الحضرمي بثلاثة خيول قوية يبرز منها «تاج العز»، بجانب «اريس دي غيون» و«فخر»، وتسعى للفوز أيضاً «انبريدليد».

ويتضمن الحفل الأول لمضمار العين 4 سباقات للمبتدئة، تستهل بشوط ملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الأول، والذي خصص للخيول عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً يبرز منها «آر بي» و«أيه إف يتوعد»، و«هزيم الوثبة».

ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر أيضاً 13 خيلاً، ويتوقع أن يقود التنافس ثنائي المدرب هلال العلوي «أيه أيه بيرنينج كريسنت» و«انشانتور الموري»، بجانب «نبراس».

ويظهر في ثالث أشواط المبتدئة لمسافة 1600 متر، كل من «أيه إف الهزيم» و«الجمري» و«فؤاد الوثبة»، فيما يتوقع أن يقود التنافس في رابع أشواط المبتدئة والأمسية لمسافة 1600 متر «أيه إف آستاتا» و«إيه ديفين».