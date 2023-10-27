شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح ورشة عمل رفع كفاءة الموظفين في الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد ورشة عمل بعنوان «رفع كفاءة الموظفين» بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وكوادر النادي والمدربين والمعنيين.

وقدم الدكتور حسن مصطفى، خبير الاستراتيجية في النادي، الورشة التي تناولت عدة محاور متعلقة بأهمية الإعداد للفعاليات وتنفيذها وفقاً لأسس صحيحة وخطة ممنهجة، بدءاً من تحديد الرسالة حتى التقييم والمراجعة وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد، سالم محمد بن هويدن، أن هذه الورش تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر في النادي وتبادل الخبرات، وتعكس الجهود المبذولة، لتحسين وتطوير الأداء في النادي، وتعزز التفاعل والتعاون بين أعضاء المجلس والموظفين؛ لضمان تقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي والمجتمع المحلي.