بيراميدز يتخطى عقبة المصري بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا ومثيرًا على فريق المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة القوية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل فيستون كالالا مايلي الهدف الأول لبيراميدز في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 47 من المباراة بعد انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين فقط، وفي الدقيقة 82 تمكن المصري من تقليص الفارق بهدف عن طريق اللاعب محمد الشامي.

وفي الدقيقة 85 نجح اللاعب فيستون كالالا مايلي من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لفريق بيراميدز، وفي اللحظات الأخيرة سجل المصري الهدف الثاني بأقدام غيلاس غناوي.

بدأ فريق بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: مصطفى فتحي - كريم حافظ - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

الهجوم: فيستون ماييلي

بينما بدأ المصري المباراة بالتشكيل الأتي

حارس المرمى: عصام ثروت

الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - عمرو موسى - حسين السيد .

الوسط: محمود حمادة - إيزى إيمكا - محمد الشامى - سمير فكرى - فخر للدين بن يوسف.

الهجوم: مروان حمدى

بهذا الانتصار رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد المصري عند 9 نقاط في المركز الثالث بالدوري بفارق الأهداف عن فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.