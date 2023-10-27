ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت،تنعم معسكري فريقي الهلال والأهلي بأجواء رائعة استعدادًا للمباراة المرتقبة التي ستقام الليلة في إطار بطولة الدوري السعودي لموسم 2023/2024. يُشير الإشارات إلى أن الفريقين سيدخلان المباراة بتشكيل كامل، وهذا يعتبر أمرًا إيجابيًا خاصة بعد أن تلقت جماهير الأهلي الأنباء السارة بجاهزية اللاعب البريكان للمشاركة في اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الميادين. هذا يضفي مزيدًا من التوتر والترقب على هذا اللقاء الذي يعد واحدًا من أهم المباريات في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يواجه الهلال بنظيره الاهلي، في بطولة دوري روشن السعودي، غدًا الجمعة الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.

مباراة الهلال والأهلي يلا لايف ستكون من أبرز مباريات الأسبوع الحادي عشر في دوري المحترفين السعودي لموسم 2023/2024، حيث ستُلعب هذه المباراة في استاد الملك فهد الدولي مساء الجمعة. يأتي هذا اللقاء في إطار التنافس المحتدم بين العملاقين الهلال والأهلي في الدوري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والاهلي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والاهلي | من هنــــا

فبدأ الهلال والأهلي موسمهما بأداء ونتائج مميزة، حيث يتصدر الهلال جدول الترتيب حاليًا برصيد 26 نقطة، بينما يجلس الأهلي في المركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف الصدارة. الهلال تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ هذا الموسم بعد انتهاء 10 مباريات، وحصد 3 نقاط متقدمًا على منافسه التعاون الذي يحتل المركز الثاني.

مشاهدة مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت

الفريق الزائر، الأهلي، لا يزال غير مهزوم هذا الموسم في الدوري، حيث حقق 8 انتصارات وتعادل واحد ولم يعرف طعم الهزيمة حتى الآن. هذا الأداء الرائع جعلهم يتصدرون جدول الترتيب أيضًا. تمكنوا من الفوز على الخليج 1-0 بعد فترة التوقف الدولية، مما جعل سجلهم خاليًا من الهزائم في الدوري.

بالنظر إلى تألق ألكسندر ميتروفيتش وبقية لاعبي الهلال، وإلى أداء الأهلي القوي وتواجده في المرتبة العليا للجدول، من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام. يدرك المدربون على الجانبين أنها لن تكون مهمة سهلة، وستكون المباراة حاسمة في السعي للتقدم في الترتيب.

وفيما يتعلق بالغيابات، يفتقد الهلال لنيمار بسبب إصابة في الرباط الصليبي، بينما يواصل ميتروفيتش تألقه رغم إصابته. بالنسبة للأهلي، سيغيب مريح ديميرال وعبد الله عطيف بسبب الإصابات، لكنهم سيدخلون المباراة بثقة بعد فوزهم الأخير على الوحدة.

إن هذه المباراة تعد مثيرة للغاية وستشهد تنافسًا قويًا بين الأندية الكبيرة، ومن المتوقع أن تكون من أهم اللحظات في هذا الموسم من الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة

تتجه أنظار العالم العربي إلى ملعب “الدرة” استاد الملك فهد الدولي من أجل الاستمتاع بمباراة الهلال ضد الأهلي السعودي في إطار مواجهات الجولة 11 من دوري المحترفين تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الجمعة 27-10-2023 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية. فيما نعرض لكم جدول يوضح موعد مباراة الاهلي ضد الهلال بحسب بعض توقيتات الدول العربية:

التوقيت الدولة 9:00 م السعودية، الأردن، قطر، فلسطين، سوريا 8:00 م مصر، عمان، الإمارات 7:00 م تونس، المغرب، الجزائر Algeria 6:00 pm غرينتش

جميع ترددات قناة السعودية الرياضية 1 SSC HD الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

معلومات الاستقبال لقناة 1 SSC HD نايل سات عرب سات بدر سات التردد 12523 12417 12418 الترميز 27500 27500 27500 تصحيح الخطأ 6/5 6/5 3/4 الاستقطاب أفقي عمودي أفقي الجودة HD HD SD

معلق مباراة الهلال والخليج اليوم في الدوري السعودي

يعلق على اللقاء كل من فارس عوض، وكذلك القناة الصوتية الثانية يتواجد فيها المعلق المصري مدحت شلبي وبصحبته تامر بدوي.