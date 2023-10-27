مهند لاشين: بيراميدز كان الأفضل واستحق الفوز على المصري

ياسر رشاد - القاهرة - عبر مهند لاشين نجم وسط فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري المصري الممتاز، ومواصلة التواجد في صدارة جدول الترتيب.

وأوضح لاشين أن المباراة كانت صعبة للغاية ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء وسيطر على مجريات اللعب واستحق الفوز والثلاث نقاط.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة ٣-٢ ليضيف إلى رصيده ٣ نقاط جديدة برصيد ١٣ نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.

بيراميدز يلعب كل مباراة للفوز

أوضح أن بيراميدز يلعب كل مباراة من أجل الفوز والثلاث نقاط في كل لقاء يخوضه، لأن بيراميدز فريق كبير ويلعب على لقب الدوري وكذلك جميع البطولات الأخرى التي يشارك فيها واللاعبون أمامهم هدف واحد وهو حصد كل البطولات، وبالتالي لابد من الانتصار في جميع أي لقاء يخوضه الفريق سواء محليا أو قاريا.