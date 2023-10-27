تشكيلة الأهلي أمام الهلال بالكلاسيكو السعودي.. فيرمينو في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني ماتياس يايسله تشكيلة الأهلي الرسمية التي سيخوض بها مواجهة الهلال اليوم والتي ستجمع الفريقين على ملعب استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: العمار - إيبانيز - عبدالباسط - علي مجرشي

الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - ماكسيمان - غابري فيغا - رياض محرز

الهجوم: روبيرتو فيرمينو

ويدخل فريق الهلال الجولة الـ11 وهو متصدر لجدول ترتيب دوري روشن السيعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة بفارق 4 نقاط منافسه اليوم الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وكان الزعيم قد حقق فوزا صعباعلى نظيره فريق الخليج بهدف نظيففي الجولة الماضية من الدوري السعودي، في المقابل انتصر الراقي، على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابقة.