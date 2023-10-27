ناد أفريقي يفاجئ مدرب صن داونز قبل مباراة الاهلي

فاجأ نادي أفريقي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز قبل مواجهة الاهلي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

ووفقًا لصحيفة “thesouthafrican” الجنوب إفريقية، فإن نادي كايزر تشيفز طلب التعاقد مع مانكوبا منجيثي المدرب العام لفريق صن داونز لقيادة الفريق الكروي الأول.

وأشارت إلى أن نادي كايزر تشيفز قد عيّن كيفين جونسون مؤخرًا لتدريب الفريق مؤقتًا، لكن النتائج لم ترضى الإدارة.

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وأوضحت: “مانكوبا منقيثي، المدرب العام لفريق صن داونز هو أحد أقوى المرشحين لمنصب المدير الفني خلال الفترة القادمة بنادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأتمت: “هناك أيضا عدة أسماء مرشحة لقيادة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بخلاف مدرب صن داونز مثل التونسي نصر الدين نابي وبيتسو موسيماني مدربه السابق”.

وخطف الاهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني بعد التعادل 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بينما تأهل فريق صن داونز، للدور نصف النهائي بعد الإطاحة بنظيره بترو أتلتيكو الأنغولي، والفوز بهدفين دون رد.