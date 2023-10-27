جماهير الزمالك ترتدي اللون الأسود حداداً على شهداء فلسطين.. صورة

ارتدت جماهير نادي الزمالك اللون الأسود في مباراة الفريق اليوم أمام نظيرة إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقررت جماهير الزمالك ارتداء اللون الأسود حداداً على شهداء فلسطين، وتضامناً مه أهالي غزة.

ويلتقي الزمالك مع إنبي في تمام السابعة مساء على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري نايل.

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ومن المقرر أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عمر جابر- أحمد سيد “زيزو” .

في خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق ” شيكابالا”.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.