ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيل الهلال لمباراة الاهلي في الكلاسيكو السعودي

أعلن خورخي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل فريقه لمباراة الاهلي في موقعة الكلاسيكو بمسابقة دوري روشن السعودي.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره الاهلي، في بطولة دوري روشن السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويغيب عن لقاء الهلال أمام الاهلي الثلاثي، نيمار جونيور لتعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وسلمان الفرج وناصر الدوسري لعدم الجاهزية الكاملة بسبب الإصابة.

اقرأ أيضا.. تصرف مشين من مروان حمدي تجاه الجماهير في مباراة بيراميدز والمصري

تشكيل الهلال لمباراة الاهلي في الكلاسيكو

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: مالكوم – روبين نيفيز – سافيتش

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – ميتروفيتش – سالم الدوسري

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 26، بينما يأتي أهلي جدة في المركز الرابع، برصيد 22 نقطة.