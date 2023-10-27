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محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الاهلي الرسمي أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

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الأهلي - الدوري السعودي

الأهلي - الدوري السعودي

أعلن ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الاهلي، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته اليوم ضد الهلال، في كلاسيكو ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.

وستنطلق مباراة الاهلي ضد الهلال في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل الاهلي الرسمي الذي سيخوض مباراته اليوم كالآتي..

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: علي مجرشي، عبدالباسط هندي، روجير إيبانيز، عبدالله العمار

في خط الوسط: فرانك كيسي، محمد المجحد، جابريل فيجا

في خط الهجوم: رياض محرز، فيرمينو، ماكسيمين

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ويأتي على مقاعد بدلاء الاهلي أمام الهلال كالآتي..

عبد الرحمن الصانبي – بسام الحريجي – هيثم عسيري – فهد الرشيدي – سعد بالعبيد – علي الأسمري – زياد الجهني – فراس البريكان – فهد الحمد

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بعد 8 انتصارات وتعادلين، بينما يحتل الاهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، من 7 انتصارات وتعادل وحيد، وتلقى خسارتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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