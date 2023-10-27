أرتيتا يؤكد إصابة خيسوس وتوماس بارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة شيفيلد يونايتد، عن مدى إصابة ثنائي الفريق توماس بارتي وجابرييل خيسوس.

وقال أرتيتا عن توماس بارتي: "لقد تعرض لإصابة عضلية ونتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع، لا نعرف مدى خطورة ذلك ولكنه سيخضع لمزيد من الفحوصات اليوم، إنه أمر مؤسف للغاية".

وعن إصابة خيسوس أضاف: "مرة أخرى، تظهر الأشعة أن هناك إصابة عضلية وقد نفقده لبضعة أسابيع، لا يمكنني أن أعطيك أي إطار زمني لأنه يفاجئنا دائمًا".

واختتم ميكيل بالحديث عن مدى تأثير ديكلان رايس في المباريات الكبيرة: "أنه يؤدي بشكل رائع معنا، وأعتقد أنه يقدم أداءً على أعلى مستوى، خاصة في المباريات الكبيرة، وهذا هو الوقت الذي تريد فيه رؤية لاعبيك الكبار".