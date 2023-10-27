فانتازي.. "من هو أفضل كابتن للأسبوع العاشر" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يكشف خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي آرائهم حول من سيكون أفضل "كابتن" في الجولة العاشرة.

وقال برانيل شيث: "صلاح ضد نوتنجهام فورست هو الاختيار الأفضل بالنسبة لي، لكنني أفكر قليلاً في أولي واتكينز نظرًا لمستواه ومستوى أستون فيلا على أرضه".

وأضاف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "إنه أسبوع جيد من أجل استبعاد هالاند، وأعتقد أن صلاح وساكا الخياران الأفضل، ولكني أفضل المصري لأن هجوم ليفربول بدا أكثر قوة هذا الموسم من هجوم أرسنال".

وتابع خبير الفانتازي بن كرابتري: "أعتقد أن هالاند سيعود بقوة، لكن شراء ساكا وتعيينه كابتن على أرضه أمام شيفيلد يونايتد أمر منطقي للغاية".

وأردف خبير الفانتازي نيك هاريس: "قمت بوضع شارة الكابتن على صلاح الأسبوع الماضي وأتت ثمارها، لذلك سأكرر ما فعلته مرة أخرى ضد نوتنجهام فورست".

وواصل خبير الفانتازي براس: "صلاح على أرضه وفي مستواه من الصعب تجاهله، على الرغم من أنني لا أعتقد أن هالاند وواتكينز بعيدان عن أفضل الخيارات هذا الأسبوع أيضًا".

ومن جانبه قال هاري دانيلز: "بالنسبة لي صلاح هو الخيار الأفضل بسبب مباراته الجيدة على أرضه أمام نوتنجهام فورست، ومع ذلك فإنني أفكر في تعيين واتكينز المتألق على أرضه أمام لوتون تاون".

وأشار خبير الفانتازي مارك ماكجيتيجان: "من المحتمل أن يكون هذا هو الأسبوع الأول الذي لا أضع شارة الكابتن على هالاند، حيث هناك بعض البدائل القوية وسيكون واتكينز على أرضه أمام لوتون أو صلاح (إذا اشتريته) على أرضه أمام نوتنجهام أحد اختياراتي".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "أنا أفضل تعيين هالاند كابتن لفريقي نظرًا للإصابات التي يعاني منها مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى أداء النرويجي في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، ومع ذلك، من المحتمل أن أسلم الشارة لصلاح على أرضه أمام نوتنجهام فورست".