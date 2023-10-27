تشافي: لدي الكثير من الخيارات للتعامل مع ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكلاسيكو غدا السبت، عن مدى صعوبة مواجهة ريال مدريد وأهمية الفوز في تلك المباراة".

وقال تشافي: "الجميع يريد المشاركة في الكلاسيكو وهذا أمر رائع بالنسبة للمدرب، نعم الفريق يعاني من الإصابات، لكني أمل أن يكون بعضهم جاهزا للعب غدا".

وعن اللاعبين الذين يريدون المشاركة في الكلاسيكو، أضاف: "لن يتم اختيار سوى اللاعبين الجاهزين بنسبة 100٪، الفوز بالكلاسيكو أمر رائع، لكن الخسارة ستكون مكلفة للغاية، لذلك سأعلن عن قائمة الفريق في يوم المباراة نفسه لنقرر من يجب أن يكون في القائمة ومن لا ينبغي أن يكون".

وواصل: "أيًا كان اللاعب الذي سيشارك في المباراة، فسوف يحتاج إلى تقديم أفضل ما لديه لأن الفوز بهذه المباراة سيكون بمثابة دفعة كبيرة لثقتنا ونتقدم عليهم في جدول الترتيب".

ولم يرغب تشافي في الكشف عن مفاتيح اللعب في مباراة الكلاسيكو، مؤكدا: "لدي الكثير من الخيارات المختلفة للتعامل مع خصم صعب مثل ريال مدريد".

وأردف: "سنحتاج إلى توخي الحذر في مواجهة خط هجومهم القوي، لكنني لن أغير نظامنا أو أسلوب لعبنا أبدًا، وسنخرج بالكرة ونهاجم ونتحمل المخاطر".

وعن المرشح الأول للفوز في الكلاسيكو، اختتم تشافي: "كما هو الحال دائمًا، لا يوجد مرشح مفضل في الكلاسيكو، لا يمكن التنبؤ بالمباراة على الإطلاق، حيث لدى كلا الفريقين فرصة بنسبة 50٪ للفوز".