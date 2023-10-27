في مباراة مثيرة.. بيراميدز يفوز على المصري 2/3 بالدوري المصري



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لنادي بيراميدز في تحقيق الفوز على حساب المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق بيراميدز بالهدف الأول عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 45، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48، وعاد محمد الشامي وقلص الفارق للنادي المصري في الدقيقة 82.

وواصل بيراميدز تقدمه وأحرز ماييلي الهدف الثالث في الدقيقة 85، وقلص المصري النتيجة عن طريق غيلاس قناوي في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد المصري عند تسعة نقاط في المركز الثالث.