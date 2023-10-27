الدوري السعودي.. الطائي يفوز على الرياض بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الطائي الفوز على الرياض، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري السعودي للمحترفين "روشن".

افتتح صالح آل عباس التسجيل لصالح الرياض في الدقيقة 8، بعدها تعادل ماركو الطائي في الدقيقة 28، ثم تقدم ألفا بالهدف الثاني في الدقيقة 40 وبعد مرور دقيقتين سجل راكان الشملان الهدف الثالث، وعن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 92 أحرز بيراما توري الهدف الثاني الرياض.

يحتل الرياض المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الطائي في المركز الرابع عشر، برصيد 10 نقاط.