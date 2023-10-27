شكرا لقرائتكم خبر عن كابو وأوفا يقودان هجوم إنبى امام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لإنبى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاءا هاما بعد قليل أمام الزمالك في الجولة الخامسة لدورى NILE بإستاد المقاولون العرب

وجاءت التشكيلة على النحو التالى : -

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعطوى

خط الدفاع : احمد كالوشا – محمد حامد – احمد صبيحة – مصطفى دويدار

خط الوسط : زياد كمال – مودى ناصر – محمد حمدى – عبد الرحمن عماد

خط الهجوم : رفيق كابو – احمد اوفا

دكة البدلاء : عبد الرحمن سمير – على فوزى – أحمد يوسف – محمد حتحوت – مروان داوود – احمد جمال – احمد نادر حواش

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي وسيف الجزيري.