شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للأهلى فى جنوب أفريقيا.. كولر يحاضر اللاعبين.. تدريبات للحراس.. وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب جامعة بريتوريا قبل انطلاق المران الأول في جنوب إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد لوفتوس، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

كما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بالتدريبات الجماعية بالكرة وذلك خلال المران الأول للأهلي في جنوب إفريقيا.

وخاض الأهلي فقرة إحماء بدني قبل انطلاق المران وأعقبها تنفيذ البرنامج التدريبي الذي ركز فيه الجهاز الفني على الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز .

وعقد كولر اجتماعًا مطولًا مع جهازه المعاون عقب الوصول إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، للتحضير للمباراة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وصعد صن داونز بعد فوزه على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.