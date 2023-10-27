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منتخب ناشئى اليد 2006 يهزم مونتينجو 37 - 24 فى الدورة الدولية الودية برومانيا

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القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر  الوطنى للناشئين لكرة اليد مواليد 2006 الفوز على منتخب مونتينجرو  بنتيجة 37 - 24 وذلك فى المباراة التى إنتهت منذ قليل بين الفريقين و التى تأتى فى اطار مباريات الجولة الثانية بالدورة الدولية الودية التى ينظمها الاتحاد الرومانى لكرة اليد خلال الفترة من 26 الى 28 اكتوبر الجارى.

 

و يشارك بالدورة الدولية منتخب رومانيا و منتخب مصر الوطنى و منتخب مقدونيا الشمالية و منتخب مونتينغرو و قد حقق منتخبنا الوطنى المصري للناشئين مواليد 2006 فوزه الاول على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 35 - 21 و ذلك فى المباراة التى اقيمت امس الخميس بين الفريقين.

 

تضم قائمة منتخبنا الوطنى المصري كل من :  محمد الالفي المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية  محمد عبد السلام المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 و وائل فهيم المدرب العام و توفيق المتولى المدير الاداري للفريق الوطنى و الدكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطني.

 

و تضم قائمة اللاعبين كل من : يوسف عبد الهادي - مصطفى احمد عادل - يوسف عبد الغنى - محمود احمد حسين - يوسف فريد - عمر بركة - محمد على عيد - حازم الصباغ - سيف جلال - احمد حلمى - محمود الشبكى - عبد الرحمن اشرف - حسين محمد - حسن تامر - عادل احمد - حمزة وليد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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