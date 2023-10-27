شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد للداخلية وسط مساندة مجلس الإدارة.. وغياب هاشم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، مرانه عصر اليوم، على الملعب الفرعى بإستاد الإسماعيلية، استعدادا لملاقاة الداخلية يوم الإثنين المقبل الموافق 30 من الشهر الجارى فى إطار منافسات بطولة دورى النيل.

شهد المران حضور المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة ومصطفى شلة أمين الصندوق ومحسن عبد المسيح وأحمد فهيم ومحمد جمال أعضاء مجلس الإدارة وعلى أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على الكرة ومحمود جابر مدير قطاع الناشئين وأشرف خضر المدير الفنى للقطاع.

بدأ المران بتدريبات جرى حول الملعب أعقبها مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة من أجل الارتقاء بالمستوى البدنى للاعبين، ثم قسم الجهاز الفنى للفريق اللاعبين إلى مجموعات، حيث أدت كل مجموعة تدريبات استلام و تسلم وترجمة الهجمات والتسديد على المرمى واختتم المران بتقسيمة قوية فى وسط الملعب.

وحصل محمد هاشم على راحة من مران اليوم بسبب شعوره باجهاد خفيف، كما حرص إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على إعطاء التعليمات الفنية لكافة للاعبين والتركيز على تحركات اللاعبين و تصحيح الأخطاء.