شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي المصري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة 3 / 2 ليضيف إلى رصيده 3 نقاط جديدة برصيد 13 نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.

وقدم ماييلي المهاجم الدولي الكونغولي مباراة قوية للغاية وسجل هدفين من أهداف بيراميدز الثلاثة، وساعد الفريق في تحقيق الفوز الرابع على التوالي والاستمرار في قمة جدول الترتيب.