شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والمصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي المصري في إطار بطولة الدوري الممتاز.
وحقق بيراميدز فوزا غاليا على المصري بنتيجة 3 / 2 ليضيف إلى رصيده 3 نقاط جديدة برصيد 13 نقطة في قمة جدول ترتيب بطولة الدوري.
وقدم ماييلي المهاجم الدولي الكونغولي مباراة قوية للغاية وسجل هدفين من أهداف بيراميدز الثلاثة، وساعد الفريق في تحقيق الفوز الرابع على التوالي والاستمرار في قمة جدول الترتيب.
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد حمدي – محمد حمدي – أحمد سامي – محمد الشيبي
الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – وليد الكرتي
الهجوم: عبد الله السعيد – فيستون ماييلي - مصطفى فتحي
وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد توفيق - جعفر أوكا - يوسف أسامة نبيه - دودي الجباس - فاخري لاكاي.
فيما خاض المصرى المباراة بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: عصام ثروت
الدفاع: حسين السيد- باهر المحمدي- عمرو موسى- كريم العراقي
الوسط: سمير فكري- محمود حمادة- إلياس الجلاسي
الهجوم: فخر الدين بن يوسف- مروان حمدي- محمد الشامي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أسامة الجزار - إسلام عطية عمرو سعداوي - حسن علي أمادو دجولد - حسام جريشة - ليستويل غيلاس قناوي.
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