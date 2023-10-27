شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصرى وبيراميدز بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بيراميدز في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على المصرى 3 / 2 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى nile .

احرز أهداف المباراة الكونغولى مابلى مهاجم بيراميدز في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول عندما ارتقى برأسه لكره زميله بالفريق التونسى محمد الشيبى واودعها برأسه قوية في مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصرى .

وأضاف مصطفى فتحى الهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الشوط الثانى ، ثم احرز محمد الشامى الهدف الأول للمصرى في الدقيقة 82 ، قبل أن يعود مابلى ويدرك الهدف الثالث للفريق السماوى في الدقيقة 85 ، وبعدها بدقيقتين يحرز الجزائرى قيسون قناوى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد .

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بدورى NILE ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 9 نقاط في المركز الثالث بالمسابقة .

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي – محمد حمدي – أحمد سامي – محمد الشيبي

الوسط: كريم حافظ – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: عبد الله السعيد – فيستون ماييلي - مصطفى فتحي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد توفيق - جعفر أوكا - يوسف أسامة نبيه - دودي الجباس - فاخري لاكاي.

تشكيل المصري:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في الدفاع: حسين السيد- باهر المحمدي- عمرو موسى- كريم العراقي

في الوسط: سمير فكري- محمود حمادة- إلياس الجلاسي

في الهجوم: فخر الدين بن يوسف- مروان حمدي- محمد الشامي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أسامة الجزار - إسلام عطية عمرو سعداوي - حسن علي أمادو دجولد - حسام جريشة - ليستويل غيلاس قناوي.