شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يضغط إنبى والتعادل السلبى سيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة إنبى والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.

وبدأ الزمالك بالضغط على دفاع إنبى، فى محاولة لتسجيل هدف التقدم عن طريق مهارة محمود شيكابالا، فى الوقت الذى نجح لاعبى الفريق البترولى فى تأمين مرماهم.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر وإبراهيما نداي وسيد عبد الله "نيمار" و ناصر منسي وسيف الجزيري.

فيما ضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى : عبد العزيز البلعطوى، خط الدفاع: احمد كالوشا – محمد حامد – احمد صبيحة – مصطفى دويدار، خط الوسط : زياد كمال – مودى ناصر – محمد حمدى – عبد الرحمن عماد، خط الهجوم : رفيق كابو – احمد اوفا.

دكة البدلاء : عبد الرحمن سمير – على فوزى – أحمد يوسف – محمد حتحوت – مروان داوود – احمد جمال – احمد نادر حواش.