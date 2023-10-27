شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال يتقدم لفريق إنبى بمرمى الزمالك فى الدقيقة 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن زياد كمال لاعب فريق إنبى من تسجيل الهدف الأول لفريقه بمرمى الزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وخاض فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعطوى

خط الدفاع : احمد كالوشا – محمد حامد – احمد صبيحة – مصطفى دويدار

خط الوسط : زياد كمال – مودى ناصر – محمد حمدى – عبد الرحمن عماد

خط الهجوم : رفيق كابو – احمد اوفا

بينما جاء تشكيل فريق الزمالك بقيادة بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على النحو التالى :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر- أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".