شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي ويحيله إلى التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، خصم مليون جنيه من مستحقات مروان حمدي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي مع إيقافه لحين التحقيق معه فيما بدر منه خلال مباراة اليوم أمام فريق بيراميدز.

ويأتي قرار المصري بسبب سوء سلوك اللاعب مع جماهير النادي البورسعيدي عقب انتهاء مباراة المصري وبيراميدز والتي أقيمت في الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري Nile، وانتهت بهزيمة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقام مروان حمدي بالبصق رداً على جماهير المصري خلال اللقاء، وتوقف رصيد النادي المصري عند 9 نقاط بعد الهزيمة من بيراميدز، وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

نجح بيراميدز في مواصلة انتصاراته محققا الفوز على المصرى 3 / 2 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى nile .

احرز أهداف المباراة الكونغولى مابلى مهاجم بيراميدز في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول عندما ارتقى برأسه لكره زميله بالفريق التونسى محمد الشيبى واودعها برأسه قوية في مرمى عصام ثروت حارس مرمى المصرى .

وأضاف مصطفى فتحى الهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الشوط الثانى ، ثم احرز محمد الشامى الهدف الأول للمصرى في الدقيقة 82 ، قبل أن يعود مابلى ويدرك الهدف الثالث للفريق السماوى في الدقيقة 85 ، وبعدها بدقيقتين يحرز الجزائرى قيسون قناوى الهدف الثانى لأبناء بورسعيد .