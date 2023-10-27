شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على دخول الفريق معسكر مغلق غدا السبت، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش على استاد جهاز الرياضة ، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

يسعى أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، لفرض المزيد من التركيز لمواصلة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى والثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم الأداء المميز ونسيان مواجهة الداخلية، وحذر المهاجمين من إهدار الفرص ومحاولة استغلالها وترجمتها لأهداف لمساعدة الفريق للتقدم فى جدول الدورى، مشيدا بالمدافعين والحفاظ على نظافة شباكه.

ورفض أيمن الرمادى، الرحيل عن سيراميكا بعدما وصله عرض رسمى من نادى خورفكان الإماراتى لتدريب الفريق والعودة مجددا للدورى الإماراتى، وتمسك بالاستمرار مع فريق سيراميكا ليكمل مشواره مع الفريق الذى بدأ يظهر بمستوى متميز، رافضا الرحيل إلى خورفكان الإماراتى بعد مفاوضات قوية من جانب النادى الإماراتى فى الايام الماضية.

ويحتل فريق سير اميكا المركز العاشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.